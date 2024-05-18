Роспотребнадзор дал советы родителям при покупке путевки в лагерь

Роспотребнадзор дал родителям несколько советов по покупке путевок в лагеря. Их ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

Во-первых, нужно убедиться, что лагерь есть в реестре организаторов отдыха и оздоровления детей. В него включают лишь организации, получившие санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарного законодательства.

"Нахождение в несанкционированном оздоровительном лагере может быть опасно для здоровья вашего ребенка", - поясняют в Роспотребнадзоре.

Во-вторых, перед приобретением путевки нужно выяснить местонахождение лагеря и его транспортную доступность.

В-третьих - обратить внимание на отзывы родителей и детей, которые там уже отдыхали.

В-четвертых, не стоит забывать заключать договор, а прежде, чем подписать его - внимательно прочитать условия.

Также в ведомстве напомнили, что среди основных документов, необходимых ребенку в лагерь, - путевка, свидетельство о рождении или паспорт; копия медполиса; медсправки по форме Nº079/у и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Обе нужно взять в поликлинике по месту жительства, но последнюю - за три дня до отъезда ребенка. Также нужны результаты анализов.