Режиссер National Geographic Russia рассказал, как сэкономить на авиаперелетах

Субсидированные авиабилеты для жителей Калининграда и области на ближайшие месяцы раскуплены. Но есть и другие пути сэкономить на перелётах. Режиссёр National Geographic Russia Алёна Никольская побывала в более чем 180 странах.

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Советы и секреты от профессионального путешественника — в материале «Клопс».

Лучшие дни — вторник и четверг

Алёна старается покупать билеты именно в эти дни недели. Стоимость иногда приятно удивляет.

«Это лучшее время для покупки. Цена снижается практически в полтора раза, особенно, если это направление туда и обратно. Самый рисковый день — понедельник. Бывает, стоимость взлетает в два раза», — поделилась эксперт.

Билеты у лоукостеров — это выгодно

Лоукостеры — авиакомпании, которые продают билеты на свои рейсы по заведомо сниженным ценам. Но для этого придётся пожертвовать определёнными удобствами.

«Перевозчики не включают в перелёт питание, страховку, возможность зарегистрироваться онлайн. Выгодно, но менее комфортно», — предупреждает Никольская.

В день вылета

Билеты в день вылета иногда можно купить за 50% от обычной стоимости. Но это скорее исключение, чем правило, так как должны совпать сразу несколько факторов.

«Бывает, но только в том случае, если авиакомпания продала меньше билетов, чем запланировала. На популярных направлениях это обычно работает только в межсезонье. Например, летом в Турцию пытаться брать билет день в день не стоит», — порекомендовала эксперт.

Чартерные рейсы

Чартерных рейсов нет в регулярном расписании авиакомпаний. Из-за этого они могут быть дешевле. Хороший вариант для полётов в один конец.

«Покупать такие билеты можно тогда, когда у вас нет чёткой стыковки по времени. Например, вы летите в Стамбул через Москву. Если время вашей пересадки ограничено хотя бы двумя часами, лететь чартерным рейсом очень опасно, будете хвататься за голову! Рейс могут и отменить», — предупредила Алёна Никольская.

Бизнес-класс и багаж

Билет бизнес-класса стоит заметно дороже. Но он может сэкономить деньги, если у вас большой багаж.

«Довольно часто случается, что люди покупают билеты в эконом-класс и доплачивают по несколько тысяч за перевес. Багаж для пассажиров бизнес-класса больше. То есть заплатите вы также, ну может чуть выше, но полетите с комфортом и без проблем!» — рекомендует эксперт.

Покупаем через компьютер

Оказывается, агрегаторы могут показывать более высокие цены на билеты при поиске через мобильные приложения. Чаще этим грешат айфоны.

«Моя практика путешествий доказывает, что довольно часто поиск билетов через компьютер выдаёт более низкие цены. А вот через айфон, к примеру, показывает более высокие», — поделилась путешественница.

Сэкономить на путешествии можно не только при покупке билетов. Алёна Никольская как опытный пассажир владеет и другими секретами бюджетных перелётов.

Проносить перевес можно как подушку

Не все знают, что пассажиры самолёта имеют право проносить в салон подушку. В неё и можно сложить вещи без переплаты за перевес.

«[Купите] наволочку и положите в неё то, что перегружает ваш багаж или ручную кладь. Если начнут спрашивать, мол, а это что такое, смело заявляйте, что у вас проблемы со сном и подушка вам необходима!» — заверяет путешественница.

Как не оставлять бутылки на контроле

Каждому второму приходилось оставлять на пункте контроля бутылки с напитками. Оказывается, этого можно не делать и тем самым избежать покупки дорого бортового питания.

«За сутки до перелёта оставьте бутылку с молоком, кофе, да любым напитком, можно даже бульоном, в морозилке. Замороженную жидкость в бутылках провозить можно. Это помогает при долгих перелётах. Кормят не все авиакомпании, даже кофе не везде наливают, а на борту это стоит дорого», — рассказала эксперт.

В БФУ им. Канта начали выдавать студентам справки для покупки субсидированных авиабилетов.