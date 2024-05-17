Эксперты рассказали, что должно входить в медицинскую страховку для туристов

Путешествия за границу могут быть увлекательными, но они также несут в себе ряд рисков, связанных со здоровьем. Наличие медицинской страховки — важный аспект, который необходимо учитывать перед отправлением в другую страну.

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Эксперты отмечают, что международное медицинское страхование должно покрывать расходы на медицинскую помощь, включая амбулаторное и стационарное лечение, услуги скорой помощи и госпитализацию.

Также полис должен предусматривать компенсацию в случае несчастных случаев, таких как травмы или аварии. Это может включать оплату лечения, реабилитационные услуги. Также важно включить услугу медицинской эвакуации. В случае серьезного заболевания или травмы полис должен покрывать транспортировку в ближайшее медицинское учреждение или даже возвращение туриста в родную страну.

Стоит предусмотреть страхование и от отмены поездки. В случае отмены или прерывания поездки из-за медицинских причин страховой полис должен компенсировать расходы на билеты и проживание.

При наличии хронических заболеваний нужно убедиться, что страховой полис покрывает их лечение за границей. Некоторые страховые компании могут предлагать специальные условия для таких случаев, передает Pravda.ru.

Работодатели будут проверять заграничные паспорта россиян, владеющих государственной тайной. Такое предложение содержит законопроект, внесенный в среду, 15 мая, в Государственную думу России.