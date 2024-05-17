Пассажир пролетел четыре часа в собачьей клетке ради пиар-хода

Ощутить на себе все прелести перелета в собачьей клетке в багажном отсеке решил гендиректор компании Bark Air, которая первой в мире запустила чартерные авиаперелеты для собак в салоне самолета. Утверждается, что бизнесмен провел в большой переноске 4 часа во время рейса из Флориды в Нью-Йорк. Путешествие ему не понравилось:

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«Я не знаю, зачем кто-то вообще решает делать такое со своей собакой. Здесь настоящий ужас. И теперь я еще более мотивирован, чтобы сделать условия для питомцев лучше».

Находился ли предприниматель действительно всю дорогу в переноске, неизвестно. Но совершенно точно, что по-собачьи выть в ролике после перелета пришлось ради грамотно спланированного продвижения новых услуг.

«Это ж как надо любить деньги, чтобы заниматься вот этим?!» – комментируют пиар-ход американца подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Главное, чтобы теперь этот эксперимент не ушел в народ: «Ого, значит, все же реально человека в собачьей клетке провезти? Тогда готовьтесь, пассажиры лоукостеров!» – шутят туристы.

Некоторые из них готовы предложить эксперименты и руководителям российских авиакомпаний. Разумеется, более человечные:

«Можно полетать на креслах "Победы". Попробовать уместить все свои вещи в калибраторе “Уральских авиалиний”. Или просто посидеть в зале ожидания перед отпуском в надежде на чартер», – фантазируют туристы.

Ранее мы сообщали, что в Америке впервые запустили чартерные рейсы для собак, где на позицию бортпроводников набирают кинологов.