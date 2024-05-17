Эксперт рассказал, как купить дешевый билет в Европу

Цены на авиабилеты зависят от нескольких факторов, включая популярность направления, количество рейсов и авиакомпаний, а также сезонность. Директор по продукту «Яндекс.Путешествий» Евгений Абрамзон представил ряд советов по выбору экономичных авиабилетов для путешествий.

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Согласно данным сервиса, средняя стоимость авиабилетов в дальнее зарубежье с вылетом с 1 апреля по 31 октября изменилась на 11 % по сравнению с прошлым годом.

«Если говорить о конкретных направлениях, где средняя стоимость авиабилета снизилась по сравнению с прошлым годом, то это Будапешт (на 35 %), Батуми (на 30 %), Барселона (на 23 %), Подгорица (на 12 %), Ереван (на 12 %), Тиват (на 10 %), Тбилиси (на 8 %)», – передает «Прайм» слова эксперта.

Чтобы выбрать оптимальный вариант для перелета, специалист рекомендует планировать поездку заранее – за 2–3 месяца до вылета. В этот период доступен широкий выбор рейсов и тарифов. Он также отметил, что самые бюджетные варианты обычно можно найти с перелетом ночью и в будние дни.

Абрамзон также подчеркнул, что при покупке билетов стоит избегать пиковых часов, таких как вечер пятницы, утро субботы, вечер воскресенья и утро понедельника, которые традиционно являются более дорогими. Он также отметил, что выгодные билеты можно приобрести как заранее во время акций и распродаж авиакомпаний, так и непосредственно перед вылетом, когда появляются «горящие» предложения.

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