Как правильно собрать аптечку в путешествие

Правильно подобранная аптечка — лучший друг туриста, спасающий от внезапных заболеваний и помогающий при травме. Какие препараты просто необходимо взять в дорогу, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.

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Не имеет значения, едете вы отдыхать на день или на месяц, собираетесь гулять по лесу или лежать на пляже. Аптечку важно подготовить заранее, и собрать её нужно с учётом особенностей вашего здоровья.

«Самое главное — не забыть препараты, которые человек принимает на постоянной основе. Их нужно положить в достаточном объёме, чтобы хватило на все дни отдыха», — предупредила доктор.

При поездке в другую страну на длительное время нужно уточнить, есть ли в местных аптеках аналоги ваших лекарств и можно ли их купить без рецепта. Иначе с собой придётся взять назначение доктора и выписку из истории болезни на английском языке.

«Если пациент нуждается в препаратах, которые хранятся в холоде, то положить их следует в специальную сумку-холодильник. Подобные лекарства допустимо держать при высоких температурах не дольше трёх часов», — отметила терапевт.

Основные препараты в аптечке туриста

Обезболивающие;

Жаропонижающие;

Препараты, понижающие давление;

Таблетки от кишечной инфекции: сорбенты, противодиарейные.

Нужны при внезапной простуде

Градусник (желательно электронный);

Препараты от кашля;

Средства от боли в горле: спрей или рассасывающиеся таблетки;

Сосудосуживающие капли в нос.

Перевязочный материал на случай травм

Бинты стерильные и эластичные;

Антисептики для обработки ран: перекись водорода и йод;

Стерильные салфетки;

Пластыри бактерицидные.

«Я рекомендую не забывать и про дополнительные средства защиты: спреи от укусов насекомых, лекарство от аллергии, солнцезащитный крем и препарат от ожогов», — подытожила Белоусова.

Доктор рассказал, как правильно хранить лекарства дома.