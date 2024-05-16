Как правильно собрать аптечку в путешествие

Выезд на природу или путешествие: как правильно собрать дорожную аптечку
Правильно подобранная аптечка — лучший друг туриста, спасающий от внезапных заболеваний и помогающий при травме. Какие препараты просто необходимо взять в дорогу, «Клопс» рассказала врач-терапевт, фармаколог Яна Белоусова.
Не имеет значения, едете вы отдыхать на день или на месяц, собираетесь гулять по лесу или лежать на пляже. Аптечку важно подготовить заранее, и собрать её нужно с учётом особенностей вашего здоровья.
«Самое главное — не забыть препараты, которые человек принимает на постоянной основе. Их нужно положить в достаточном объёме, чтобы хватило на все дни отдыха», — предупредила доктор.
При поездке в другую страну на длительное время нужно уточнить, есть ли в местных аптеках аналоги ваших лекарств и можно ли их купить без рецепта. Иначе с собой придётся взять назначение доктора и выписку из истории болезни на английском языке.
«Если пациент нуждается в препаратах, которые хранятся в холоде, то положить их следует в специальную сумку-холодильник. Подобные лекарства допустимо держать при высоких температурах не дольше трёх часов», — отметила терапевт.
Основные препараты в аптечке туриста
- Обезболивающие;
- Жаропонижающие;
- Препараты, понижающие давление;
- Таблетки от кишечной инфекции: сорбенты, противодиарейные.
Нужны при внезапной простуде
Градусник (желательно электронный);
Препараты от кашля;
Средства от боли в горле: спрей или рассасывающиеся таблетки;
Сосудосуживающие капли в нос.
Перевязочный материал на случай травм
- Бинты стерильные и эластичные;
- Антисептики для обработки ран: перекись водорода и йод;
- Стерильные салфетки;
- Пластыри бактерицидные.
«Я рекомендую не забывать и про дополнительные средства защиты: спреи от укусов насекомых, лекарство от аллергии, солнцезащитный крем и препарат от ожогов», — подытожила Белоусова.
Доктор рассказал, как правильно хранить лекарства дома.