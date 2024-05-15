Эксперт объяснил, как надо готовиться к активному отдыху в горах

Какая подготовка требуется для активного отдыха в горах? Своим мнением поделился эксперт по циклическим видам спорта Антон Лосев. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По его словам, если человек ведет малоподвижный образ жизни, но планирует идти в горы – то должен понимать, что это не просто прогулка, это подъем своего веса. На каждую ногу приходится большая нагрузка. В итоге риск получить травму увеличивается на 20-30%. Наиболее распространенное – боли в коленях или спине, в поясничном отделе. Также могут начаться воспалительные процессы в связках, сухожилиях.