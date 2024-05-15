Шаттлы «Аэрофлота» между Москвой и Питером оказались дополнительным тарифом

«Аэрофлот» разместил на своем сайте детальное описание программы «Шаттл», которая начнет действовать на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом с 1 июня.

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Судя по опубликованной информации, ни о каких специальных рейсах речи пока не идет. Вводится лишь дополнительный, вероятно, имеющий шансы стать удобным для некоторых пассажиров тариф «Шаттл».

Он на 500–600 руб. дороже самого дешевого «Эконом Лайт» и также безбагажный.

© Tourdom.ru

Заплатив чуть более высокую цену, можно рассчитывать на некоторые привилегии. Например, бесплатный обмен билета на другое время вылета в пределах плюс-минус 12 часов от исходного. Регистрация завершается не за 40 минут до отправления самолета, а за 30 минут и идет на отдельных стойках.

Отметим, все условия тарифа «Шаттл» распространяются и на более дорогие «Эконом Оптимум», «Эконом Максимум» и «Бизнес». При этом билет обменяют только при наличии свободных мест на новом выбранном рейсе. Есть и целый ряд ограничений. В частности, гибкий обмен невозможен, если изначальная перевозка оформлялась по премиальным тарифам в рамках программы «Аэрофлот Бонус». Не гарантировано и предоставление на альтернативном рейсе платных услуг, заказанных и оплаченных при бронировании изначального перелета, таких как предварительный выбор места, дополнительный багаж, перевозка животного и т. д.

Для пассажиров, выбравших наиболее доступный по цене тариф «Эконом Лайт», полет шаттлом, пожалуй, ничем не отличается от других рейсов. Безусловный плюс – высокая частота: если сейчас у «Аэрофлота» и входящей в его группу компаний «России» отправляется на маршруте Москва – Питер 47 лайнеров в день, то с 1 июня из Шереметьево и Внуково в Пулково и обратно у двух этих перевозчиков заявлено на 50% больше ежедневных вылетов – 73. Впрочем, в летнем расписании «Аэрофлот» заметно нарастил частоты и на других востребованных направлениях, например из Москвы в Сочи – на 23%.

Мнения специалистов в области авиации по поводу программы «Аэрофлот Шаттл» разнятся. Одни считают, что стоит отдать должное маркетологам и пиарщикам нацперевозчика, которым удалось эффектно упаковать введение нового тарифа на маршруте Москва – Санкт-Петербург в красивую обертку, однако прорывным решением это вряд ли можно назвать. Другие полагают – «Аэрофлот» действительно предложил рынку ноу-хау и имеет все шансы составить конкуренцию в перевозках между двумя столицами не только другим авиакомпаниям, а и РЖД с их скоростными поездами «Сапсан».