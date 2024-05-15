Чтобы уместить все вещи в один чемодан, следует воспользоваться органайзером, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что это позволит избежать беспорядка и ничего не потерять. При этом, по ее словам, важно учесть, что в органайзерах вещи могут сильно мяться.

"Есть органайзеры для чемодана — очень удобная вещь. Сложили, убрали в органайзеры, органайзеры кладете в чемодан, но одежда сильно мнется. Но органайзеры — супервещь, так как нет бардака в чемодане, ничего не теряется", — пояснила Ансталь.

Еще один способ уместить вещи в чемодан — скатать их в ролик, добавила блогер. Как пояснила Ансталь, это удобно, одежда не будет сильно мяться, так как нет острых углов складок.

"Кто-то просто кладет одежду в чемодан, без особого порядка. Такой способ подойдет при небольшом количестве вещей, когда вам не надо на него прыгать, чтобы закрыть", — уточнила эксперт.

Ранее Ансталь рассказала, что лететь на отдых из России в июне выгоднее всего в Турцию или на Кубу. По ее словам, при этом важно учесть, что в этот период на Кубе могут идти дожди. Тем, кто не боится повышенной влажности, эксперт посоветовала присмотреться к Таиланду. Тем, кто планирует отдыхать на российском побережье, Ансталь рекомендовала обратить внимание на Сочи, Анапу и Туапсе.