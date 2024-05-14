Турист потребовал с авиакомпании миллион долларов за сломанный подлокотник

С необычным требованием туриста столкнулась авиакомпания Delta Airlines. Пассажир пытается отсудить 1 млн долларов от перевозчика за свое падение в проход из-за сломавшегося подлокотника. Перед вылетом из Калифорнии в Сиэтл мужчина начал пристегиваться и так сильно оперся на подлокотник, что тот тут же хрустнул. Пассажир полетел на пол. Как утверждает пострадавший, это падение привело к трещине двух ребер.

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Что интересно, события, которые описывает пассажир, произошли не вчера. Он пытается отсудить моральный вред за эпизод, случившийся в середине 2022 года. Почему прежде эти события не беспокоили его, история умалчивает.

Доподлинно известно, что после падения ему оказывала помощь стюардесса и дежурный врач. Также рейс был задержан на то время, пока пара работников авиакомпании, специально вызванная на борт, пыталась тщетно починить подлокотник. Мужчина в итоге дальше не полетел – по собственной воле или решению авиакомпании, не уточняется.

Поведение пассажира походит на попытку во что бы то ни стало отсудить деньги у перевозчика, предварительно окружив себя командой адвокатов. Та, руководствуясь международными конвенциями, выставляет максимально возможные суммы исков, основываясь на Монреальской конвенции. Она распространяется на международные полеты, и юристы туриста считают, что этот документ защищает их клиента, так как в Сиэтле была запланирована стыковка для дальнейшего перелета в Лондон.

Тем временем адвокаты авиакомпании пытаются доказать, что травма была получена из-за халатного поведения пассажира. Если же это не удастся, то хотя бы на порядок скостить размер выплаты.

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