Как провести отпуск с друзьями и не поссориться навсегда

Совместный отпуск с друзьями может обернуться настоящей катастрофой для дальнейшего общения. Почему многие друзья не выдерживают проверку отдыхом, об этом мы спросили психолога Михаила Агеева.

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«Новые открытия в адрес друг друга»

Если вы никогда не отдыхали вместе с другом, совместная неделя или две могут превратиться в кошмар, считает наш эксперт.

«Во время общих поездок мы часто делаем открытия в адрес друг друга, ведь приходится вместе переживать эмоции совместно, а это не всегда просто», — комментирует Михаил.

Как не разочароваться друг в друге

Психолог уверен, что для сохранения хороших отношений в процессе отдыха и после него, важно придерживаться определенных правил:

Проявите гибкость

«Помните, что вы поехали не в одиночку. Даже если вас не устраивают идеи друзей, вы должны найти компромисс и не давить свою версию», — говорит психолог.

Секрет спокойного и комфортного отдыха очень прост — вы сдерживаете свое эго и то же самое делает ваш друг или друзья.

Поймите, чего вы ждете от отдыха

«Возможно, вы хотите больше активностей или же наоборот — планируете лежать на пляже, чтобы вас никто не трогал. Этот момент стоит обсудить со своими друзьями», — поясняет эксперт.

Если ваши цели на отпуск не совпадают, конфликты обеспечены, всегда лучше заранее понять, как вы планируете проводить время, и важно, чтобы ваши друзья также обсудили с вами свои предпочтения.

Сообщите друзьям о своих особенностях

Если вы знаете, что долгие экскурсии — не ваш конек, а также вы страшно боитесь всевозможных активностей на воде или воздухе, при этом не отказываетесь составить компанию друзьям, скажите им об этом. Так люди поймут, что вы готовы их поддержать, но сами участвовать не будете. Когда люди заранее понимают, чего от вас ждать, вам грозит гораздо меньше стычек на фоне непонимания.

Обсудите финансовые вопросы

Без обсуждения бюджета подготовка к отпуску будет неполной. Не стесняйтесь говорить о деньгах, в противном случае вы можете столкнуться с непониманием компании или же сами будете в шоке из-за того, насколько различаются ваши финансовые привычки. Даже если вы близкие друзья, вы можете не знать о том, как человек привык отдыхать и сколько тратить. Что интересно, от реального материального положения человека расходы могут никак не зависеть.