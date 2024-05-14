Туристов возмутила замена авиакомпании и состояние самолета

Туристов возмутила двукратная замена авиакомпании в составе тура в Турцию и состояние самолета, на котором они летели.

«Клиенты спрашивают, почему их пересадили. Самолет маленький, салон не свежий, ободранный. Многих посадили отдельно от детей, рандомно», – сообщил TourDom.ru турагент.

Могут ли пассажиры потребовать компенсацию? Редакция выяснила мнение юристов.

Изначально туристы забронировали тур с перелетом из Санкт-Петербурга в Анталью рейсами Southwind. В начале апреля в связи с отменой полетной программы туроператор сообщил турагенту о пересадке его клиентов на борт Turkish Airlines. О ситуации TourDom.ru сообщал ранее. Турецкая авиакомпания летит быстрее, норма провоза багажа больше по сравнению с Southwind. К тому же выбранное время перелета сохранилось: вечерний рейс так и остался вечерним. Поэтому пассажиры были довольны.

Однако 11 мая при посадке в самолет выяснилось, что лететь придется авиакомпанией Anadolujet. По словам турагента, клиентам не понравилось состояние самолета: «Лайнер оказался маленьким. Салон ободран, отваливалась обшивка, ее заклеивали». Кроме того, родителей посадили отдельно от детей, что еще больше ухудшило их настроение.

Наименование авиакомпании не является по умолчанию существенным условием договора реализации турпродукта, напомнил юрист Игорь Косицын.

«Задача туроператора – обеспечить перевозку из пункта А в пункт Б. Какими средствами он будет это делать – вторично. Существенным такое условие станет, лишь если его отдельно согласовать в договоре с туристом, прописав авиакомпанию».

Если пассажиру что-то не понравилось во время перелета – салон самолета, сервис на борту или что-то еще, он может обратиться с претензией. Однако он должен четко сформулировать свои требования, что-то попросить: «Здесь не совсем понятно, что хочет турист, если по факту перелет уже состоялся».

Пассажиры могут попробовать доказать, что перелет конкретной авиакомпанией был для них существенным и потребовать компенсацию морального вреда, считает юрист сети турагентств «Розовый слон» Мария Чапиковская.