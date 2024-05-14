Гидролог перечислил правила безопасного похода в лес

Подготовка к походу в лес и правила поведения там – важные моменты, на которые следует обратить внимание. Гидролог Василий Шишкин обозначил основные меры безопасности для тех, кто собирается в лес.

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«И, наконец, полезный совет для тех, кто никогда не теряет чувства юмора, даже заблудившись в лесу. Начните громко говорить о политике. Сразу появится кто-нибудь, чтобы поспорить», – рекомендует в беседе с RuNews24 путешественник.

Первое, по словам эксперта, что нужно сделать перед отправлением в лес – сообщить своим близким примерное местоположение и время возвращения. Одежда должна быть яркой и теплой, чтобы облегчить поиск в случае необходимости. Так, камуфляжная одежда, хоть и популярна среди грибников, рыбаков и охотников, значительно затрудняет поиски. Поэтому лучше выбирать яркие цвета.

Если заблудились, то важно сохранять спокойствие. Сначала необходимо позвонить по номеру 112 и сообщите оператору свои данные и местоположение, затем оставаться на месте и ждать спасателей. Откликаться нужно, чтобы не привлекать диких зверей, только на голоса спасателей или звук сирены.

Гидролог рекомендует иметь при себе ряд важных вещей: заряженный телефон, запас питания и воды, нож, спички или зажигалку, свисток, фонарик, дождевик и лекарства, если они необходимы.

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