Эксперты назвали блюда, которые нельзя есть на фуршетах и завтраках в отелях

Чтобы шведский стол не испортил ваш отпуск необходимостью без конца посещать уборную, эксперты по безопасности пищевых продуктов советуют избегать некоторые виды блюд. В первую очередь, важно обратить внимание на два фактора: температуру горячих позиций меню и то, какие из деликатесов могли быть загрязнены другими гостями. Увы, не все заботятся о чистоте своих рук перед едой.

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«Горячие продукты должны оставаться горячими, а холодные — холодными. Это помогает избежать опасной температурной зоны, комфортной для размножения бактерий», — объяснила доктор Эллен Шумейкер в интервью HuffPost.

Поэтому стоит убедиться, что горячие блюда хранятся в мармитах — специальных приборах с крышкой и нагревателем для поддержания оптимальной температуры блюд. Охлажденных мясных, колбасных изделий, сыров лучше избегать, особенно если они могли пролежать при комнатной температуре более двух часов.

Кроме того, эксперты не советуют рисковать и лакомиться нарезкой из фруктов или овощей, если они успели долго пролежать на общем столе или имеют признаки загрязнения.

«Свежие овощи, которые обычно собирают с земли, например, салат-латук или капуста, могут быть загрязнены почвой, если они не были тщательно вымыты. Грязь может стать источником множества различных микроорганизмов», — объяснил доктор Брайан Куок Ле в беседе с изданием.

По этой же причине неприятные последствия могут наступить после употребления плохо вымытых бахчевых культур: дынь и арбузов.