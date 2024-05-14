Российская авиакомпания запретила провоз еды в ручной клади

Российская авиакомпания «Ямал» включила продукты питания в список предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Об этом говорится в Telegram-канале авиаперевозчика.

Отмечается, что, помимо прочего, на всех рейсах авиакомпании в салоне самолета запрещено перевозить «мясную, рыбную продукцию и другие продукты питания».

С чем связано такое решение не уточняется. Идет ли речь только о продуктах без фабричной упаковки или о товарах из магазина в том числе, не уточняется.