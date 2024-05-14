Как сэкономить на летних путевках на отдых

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что бронировать туры все-таки лучше за несколько месяцев, сегодня стоит уже присмотреться к сентябрю.

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Бронировать летние туры лучше за несколько месяцев, так есть шанс получить скидки до 40% от отелей, заявил генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН. Он отметил, что в мае выгоднее всего позаботиться о туре в бархатный сезон, в целом сентябрь – более экономичный месяц для путешествий.

По сравнению с началом апреля цены на пакетные туры в Турцию в мае с вылетом в июне в большинстве случаев немного снизились или остались примерно на том же уровне. Исключение – «тяжелый люкс», сообщили в АТОР.

«На лето идет плановое повышение цен. Самые дорогие цены – это август месяц, но у Турции появляются конкуренты в виде ОАЭ и Мальдив. Поэтому в этом году цены не выросли значительно, если сравнивать с прошлым сезоном. Сейчас все больше отелей переходят на динамическое ценообразование, когда привлекается искусственный интеллект, который оценивает спрос и формирует цены. Если на какие-то даты неполная загрузка, компьютер понижает стоимость номеров», - объяснил он.

Арутюнов признал, что в последний момент можно получить бешеные скидки, но все-таки стопроцентно сэкономить можно только в случае заранее оформленных путевок.

«У нас тренд последних лет – это бронирование в последнюю минуту. В таком случае вы можете нарваться на бешеные скидки, горящие туры, но можете нарваться и на более дорогое предложение из-за повышенного спроса на ваши даты. Это такая лотерея. Самый реальный способ сэкономить – покупать заранее до сезона, в марте-апреле скидки доходили до 40% по некоторым отелям. Тогда отелям нужно было получить деньги оборотные, чтобы запуститься. Сейчас можно сэкономить, если покупать туры на август-сентябрь. Бархатный сезон сейчас очень выгодно покупать. Рекомендую отдыхать в сентябре, если у вас есть такая возможность», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что весной россияне поедут отдыхать в ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку, также популярность набирает Африка, передает «Радиоточка НСН».