Туристам рассказали, где можно успеть получить шенген на лето

Туристы из России могут успеть получить визы в Европу на лето, однако их оформление может занять большое количество времени. Надеющимся на мультишенгены стоит закладывать срок в 1,5 месяца.

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Испания еще не успела распределить слоты на последнюю декаду мая. Открытия записи на эти даты ждут со дня на день. Обычно свободные места выбрасывают сразу на 2 недели вперед, так что тем, кто хочет получить шенген в июне, стоит активнее мониторить ситуацию. Судя по статистике, оформление может занять около 4 недель после подачи документов. Дают не на большие сроки, но шанс на мультивизу есть.

На итальянский шенген записаться на ближайшее время можно в Москве и Санкт-Петербурге. Причем ловить ботами не нужно. Свободные места есть на начало июня. Тем, кто хочет успеть в летнюю поездку, не стоит откладывать визит в визовый центр, так как в последнее время консулы этой страны стали рассматривать документы дольше – 45 суток нужно закладывать. В регионах ситуация гораздо хуже: ближайшие свободные места будут только на июль и их еще нет в онлайн-системе.

Визовики считают Италию хорошим вариантом. Высокая вероятность мультивиз на полгода и даже больше. У итальянцев в последнее время улучшилась статистика. Но как долго будут давать такие щедрые сроки – непонятно.

О некогда популярной и удобной Франции на время лучше позабыть. По крайней мере, если сроки ограничены. После глобального сбоя VFS Global визовый центр так и не оправился. Запись только по звонку, но сколько раз придется набирать номер и висеть на проводе, неизвестно. Специалисты визовых агентств постепенно возобновляют запись через них, но стопроцентных гарантий не дают, оставляя возможность забрать аванс, уплаченный за слот. Если, правда, записаться получится, то рассмотрение документов будет оперативным – может быть, даже быстрее, чем у испанцев. Лояльность к россиянам французы из-за сбоя не потеряли.

Венгры по традиции хорошо дают визы под поездку, но только в том случае, если убедятся, что вы едете именно к ним. И будут проверять это щепетильно. Записаться можно быстро. Рассмотрение идет около 2 недель.

Греки также дают визы под поездку. Приближение сезона, уверяют в визовых агентствах, пока не привело к тому, чтобы дипломаты этой страны давали более щедрые мультивизы. Визу вполне реально получить через неделю после подачи.

Ранее TourDom.ru писал, что свободных мест для подачи документов на шенген в новом визовом центре хватило только на час.