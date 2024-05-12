Как вести себя в лесу, если вы заблудились. Правила выживания
Россиянам рассказали, что делать, когда потерялся в лесу. Первое правило для заблудившихся — не паниковать. Как только вы поняли, что не знаете, как выйти из леса, остановитесь и звоните 112. Шанс дозвониться до экстренных служб есть, даже если индикатор связи на телефоне пропал. Как ещё действовать в лесу в ожидании помощи, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Что делать, если заблудился
- Оставайтесь там, где есть связь. Но не делайте лишних звонков — берегите заряд аккумулятора;
- Не мечитесь по лесу: спасатели найдут вас быстрее, если вы будете оставаться на одном месте;
- Если рядом есть линия электропередачи или лесная просека — идите туда: на открытой местности человека проще найти;
- Если вас уже ищут, спасатели могут звать вас или включить сирену. Кричите или свистите в ответ, чтобы вас услышали.
Основные правила выживания в лесу
- Уберите телефон в сухое тёплое место — рюкзак или внутренний карман;
- Разожгите костёр — он поможет согреться, отгонит хищников и подскажет спасателям ваше местоположение;
- Не залезайте на деревья, чтобы случайно не получить травму;
- Экономьте воду: пейте маленькими глотками. Старайтесь не набирать её из открытых водоёмов. В крайнем случае можно попробовать собрать дождевую воду. Для этого выройте ямку и положите в неё большие листья, чтобы влага не впитывалась в землю;
- Укрывайтесь от солнца и ограничьте физическую нагрузку.
Как подготовиться к походу
Лучший способ не потеряться в лесу — тщательно подготовиться к походу.
- Первое правило — обязательно предупредите близких, куда и на сколько идёте;
- Не надевайте камуфляжную форму на природу — спасателям будет сложнее вас заметить. Лучше всего использовать яркую одежду, которую видно издалека;
- Обязательно берите с собой хотя бы спички или зажигалку и запас воды и еды;
- Местоположение человека часто можно отследить даже по выключенному гаджету. Но всё равно лучше зарядить его на полную;
- Не стоит рассчитывать только на свой опыт — берите с собой опытного инструктора.
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