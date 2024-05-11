В России разработали платформу для совместного планирования путешествий – с ее помощью пользователи могут смотреть бюджет и отслеживать расходы, получать персональные рекомендации при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, бронировать билеты и гостиницы, детально планировать маршрут и расписание, а также делиться впечатлениями после поездок.

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Об этом РИА Новости рассказали в Платформе Национальной технологической инициативы. Как объяснил сооснователь проекта Ви Динь, уникальность разработки заключается в том, что платформа сочетает в себе четыре основные функции – чат, планировщик, персонализированные рекомендации и ленту новостей. После регистрации профиля пользователь может создать новое путешествие и пригласить к нему друзей.