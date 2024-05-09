Как отправиться на отдых с домашним питомцем

При подготовке к путешествию с четвероногим другом важно учесть несколько важных факторов, чтобы отдых прошел комфортно для всех. Как выбрать страну, отель, и на что нужно обратить внимание при покупке тура, «Вечерняя Москва» узнала у турагента и владельца турагентства Тариела Гажиенко.

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Отель

Первое, что нужно сделать перед поездкой на отдых с животным — найти подходящий отель. Практически во всех странах мира (за исключением Мальдив, куда полностью запрещен ввоз домашних животных) существуют отели, предназначенные для отдыха с животными, или по крайней мере такие, куда доступ с животными не запрещен, сообщил эксперт.

— При выборе отеля обратите внимание на два варианта. Вариант первый — специализированный pets friendly отель. Есть и такие, где на территории есть внутренний отель с животными. Это актуально для тех случаев, если вы хотите оставить на несколько часов свою собачку: там ее покормят, присмотрят и поиграют с ней. Также в некоторых отелях есть на пляже специальная зона, где можно купаться с животными, чтобы никому не мешать и не ловить на себе косые взгляды других отдыхающих, — рассказал Гажиенко.

Второй вариант — отели, где просто разрешено размещение с домашними питомцами при определенных физических параметрах этого животного (вес, размер и так далее).

Самолет

Второе, что нужно сделать, — понять, как вы едете на отдых, продолжил эксперт:

— Если вы добираетесь до места на собственной машине, здесь все проще. Но если это, например, самолет, то перевозка животных запрашивается у авиакомпании заранее в письменном виде. Поэтому либо вы сами, либо ваш турагент, через которого вы покупаете пакетный тур, делаете такой запрос: возможно ли на вашем рейсе на такую-то дату перевезти животное, и если возможно, то какие требования к габаритам животного и к габаритам переноски.

Здесь надо учитывать, что у авиакомпаний есть лимит на количество животных на одном рейсе. Соответственно, кто первым заявил животных, тот и летит в этом самолете, отметил Гажиенко. В этом случае вам придется искать другой рейс, другую авиакомпанию, делать заново запросы.

Если вы летите на самолете, то готовиться к такому туру нужно заранее, заметил собеседник «ВМ». Ведь помимо запроса вам необходимо будет собрать все необходимые документы для питомца.