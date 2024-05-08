Как выбрать страховку в отпуск

Покупка страховки для поездки за границу уже стала привычкой, тем более часто полис необходим для получения визы. А вот страховки для путешествий по России только начинают набирать популярность. Такая защита не помешает, особенно в поездках с детьми, рассказали "Российской газете" страховщики и дали рекомендации, как выбрать полис и какие риски в него включить.

© Российская Газета

Первое, что нужно учесть при выборе программы страхования жизни и здоровья, это все виды активностей, которые запланированы во время отдыха. Если в поездке предполагаются только неспешные прогулки по туристическим маршрутам, подойдет стандартная программа. А вот для сплава на байдарках или горного похода потребуется включение в полис дополнительных рисков, отмечают эксперты СК "Согласие".

"Обязательно оформите опцию "активный отдых", если вы предполагаете, что есть вероятность занятий спортом, спортивных игр, вы можете вдруг решить посетить аквапарк, покататься на квадроцикле/скутере, горных лыжах, заняться любительским дайвингом и т. д. Дооформить эту опцию в поездке уже не получится", - пояснил управляющий директор департамента массовых видов страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра.

При выборе полиса он советует ориентироваться на отзывы о быстроте и качестве организации лечения.

Заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК "Росгосстрах" Ольга Купцова рекомендует выбирать дополнительную опцию активного отдыха для вейков, водных лыж, подводного плавания и прочих популярных развлечений.

"Передвижение на мотобайках в большинстве стран Азии также требует включения опции активного отдыха, - добавила эксперт. - При планировании нужно также учесть, есть ли хронические заболевания (тогда обязательно рекомендуем включение этой опции). Если отдых будет вместе с детьми, то желательно выбрать программу с опцией возвращения несовершеннолетних детей к постоянному месту проживания".

В договоре страхования, как уточнили в СК "Согласие", указывается размер выплат при том или ином повреждении. Например, при переломе руки турист может получить до 5% от той суммы, на которую он застраховался. Столько же - при переломе большого пальца кисти. Сумма, на которую можно застраховать жизнь и здоровье, зависит от выбранного страхового продукта, но не может превышать пяти годовых доходов клиента. А для безработных и несовершеннолетних путешественников не может быть больше 500 тыс. рублей.

Полиса ОМС для путешественников по России может быть недостаточно. "Допустим, вызвать врача в гостиницу по ОМС может быть сложно, а по полису туриста это обычная услуга. Кроме того, полис страхования туристов обеспечивает оплату проезда домой, если рейс пропущен из-за травмы или болезни (в случае необходимости туриста будет сопровождать врач)", - рассказал Артем Искра.

По полису страхования туристов по России медицинская помощь будет оказана в том числе и в частных клиниках, не работающих в системе ОМС. По словам Ольги Купцовой, страховщик также поможет в организации этой помощи, сориентирует, куда обратиться, а при необходимости обеспечит курирование, что не менее важно, когда ты находишься в незнакомом месте, даже несмотря на отсутствие языкового барьера.

Такие полисы позволяют получить и другие нужные услуги.

"Страховая компания оплачивает клиенту проезд после лечения к месту проживания и компенсирует расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра (если родитель еще проходит лечение). Кроме этого, страховщик может оплатить расходы на визит родственника в случае, если время пребывания пациента в стационаре составит больше десяти дней. После выписки из стационара, на период ожидания отъезда в родной город, клиенту также будет предоставлен номер в гостинице за счет страховой организации", - рассказала Купцова.

Для путешествий с детьми обычно достаточно полиса страхования путешественников. Но страховщики также рекомендуют включить в покрытие такой риск, как гражданская ответственность перед третьими лицами.

"Если застрахованный причиняет вред здоровью и (или) имуществу других людей, расходы по компенсации ущерба в пределах определенного лимита также лягут на страховую компанию. Приведу пример: ребенок случайно повредил имущество отеля, разбил мячом стекло или, катаясь на самокате, серьезно поцарапал автомобиль. Или сбил пешехода, который при падении сломал руку. При наличии полиса с включенной гражданской ответственностью родителям не придется разбираться с пострадавшими. Оплачивать ущерб будет страховщик", - пояснила Ольга Купцова.

На пляжном отдыхе около 40% обращений туристов (а в случае страхования детей - даже больше) связаны с различными ОРВИ, тонзиллитами, отитами и подобными заболеваниями, рассказал Артем Искра. Частые причины возникновения таких проблем - кондиционеры, чрезмерные переохлаждения при купании, тесный контакт детей, в том числе с больными. На втором месте по частоте - травмы (примерно 15% всех случаев обращений туристов). Главная причина - купание на необорудованных пляжах: падения на скользких камнях, ранения камнями, раковинами, морскими ежами.

"Если оборудованный пляж отсутствует, рекомендуем как минимум использовать специальную обувь", - отметил Искра.

Около 6-10% случаев составляют желудочно-кишечные заболевания.