В какой период лучше покупать авиабилеты

Лучше всего бронировать авиабилеты за месяц-полтора до отпуска. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса путешествий tutu.

Тем, кто не уверен в точных датах поездки, стоит воспользоваться услугой бронирования авиабилетов, которая позволяет зафиксировать цену и оплатить позже. Эксперты обращают внимание на то, что можно также приобрести билет с возможностью 100%-го возврата стоимости, если вдруг поездку придется перенести.

По их словам, есть смысл покупать билеты от одной авиакомпании туда–обратно. Перевозчики, как правило, снижают цены на билеты, купленные сразу в обе стороны.

Если же у вас есть возможность быстро собраться и отправиться в путешествие, то специалисты предлагают поискать билеты незадолго до желаемой даты. Бывает, что авиабилеты по выгодной цене появляются сразу перед вылетом из-за недозагрузки борта.

«Для тех, кто готов вылететь в ближайшие дни, могут подойти и чартерные рейсы. Билеты на чартеры обычно стоят дешевле, чем на регулярные рейсы. Чем ближе время отправления — тем цена ниже», — отмечают эксперты.

Специалисты обращают внимание, что у чартеров есть несколько минусов. Например, билет не удастся вернуть или обменять. Но если рейс отменят, то деньги за покупку вернут. Также нужно быть готовым, что время и аэропорт вылета/прилета могут измениться за 1-2 суток до вылета.

Кроме того, эксперты советуют следить за распродажами и акциями авиакомпаний, на которых приобрести билеты будет дешевле. Не стоит совершать покупку билетов в пятницу, субботу и воскресенье. По статистике, в эти дни они самые дорогие.

«Еще один способ выгодно купить билеты — следить за предложениями с вылетом из подмосковных аэропортов. Например, из Калуги. Авиабилет можно купить выгоднее, но учитывайте, что рейсов гораздо меньше, чем из четырех московских аэропортов. В то же время, если вы планируете поездку в СНГ, стоит поискать рейсы из аэропорта Жуковский — бывает много бюджетных предложений», — рассказали специалисты.

Если вы планируете путешествие на поезде, то эксперты советуют выбирать билеты с отправлением в будние или непраздничные дни. Стоит помнить, что стоимость также может быть разной в одну дату, она варьируется в зависимости от времени отправления.

Специалисты рекомендуют выбирать верхнюю полку, потому что она обычно немного дешевле нижней. Путешествуя с ребенком до 10 лет, на него оформляйте нижнее место, а на себя — верхнее, так выгоднее.

«Обращайте внимание на скидки и специальные тарифы. Дети до 5 лет в поезде едут бесплатно, с 5 до 10 лет — со скидкой до 65%. Для пассажиров старше 60 лет есть тариф Senior, для пассажиров 10 лет до 21 года — тариф Junior. С 1 сентября по 31 мая билеты для школьников 10–17 лет продаются со скидкой 50%», — советуют эксперты.

Если точно уверены, что поездка состоится, специалисты рекомендуют брать невозвратные билеты — это позволит сэкономить 10–20% стоимости. Сдать такой билет получится только в определенных случаях — например, из-за болезни пассажира (которую надо будет документально подтвердить) или отмены поезда.

Эксперты советуют обратить внимание и на комбинирование поезда и самолета. Иногда долететь до Санкт-Петербурга, а обратно доехать на «Сапсане» — или наоборот — выгоднее, чем покупать билет на «Сапсан» туда–обратно.

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