Живу путешествиями

Медицина всегда привлекала девушку, но по-настоящему она влюбилась в профессию во время учёбы. Рассказываем, какой экстремальный вид спорта полюбила курянка и почему не представляет жизни без путешествий.

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Расскажи немного о себе. Чем занимаешься в жизни?

– Два года назад я окончила Курский базовый медицинский колледж, получила дополнительную специализацию медсестра-анестезист. Хотела работать с людьми, быть им полезной и помогать в трудные моменты. В медицинской среде я нашла атмосферу взаимопомощи и поддержки, где каждый пациент становится частью нашей большой семьи. Недавно я переехала в Москву, сейчас я работаю в военном госпитале.

Работать в медицинской сфере было детской мечтой?

– По правде говоря, в детстве я не мечтала стать медсестрой. Однако когда настало время выбирать будущее, я задумалась над тем, что действительно привлекает меня и приносит удовлетворение. Медицина всегда казалась мне увлекательной и интересной областью, где каждый день можно узнавать что-то новое и быть на передовой в заботе о здоровье людей. Посещение больниц на практике заставило меня влюбиться в эту профессию ещё больше. Работа в ковидном госпитале на втором курсе была тяжёлой, но помощь пациентам и радость при их выздоровлении давали мне неизмеримое удовлетворение. Быть медсестрой – это не просто профессия, это искусство помогать, поддерживать и лечить. И я рада, что могу быть частью этой благородной миссии.

Знаю, что ты много путешествуешь. Есть место, которое понравилось тебе больше всего?

– Путешествия – это не просто отдых, а настоящее погружение в разные культуры и удивительные пейзажи. Каждая поездка становится для меня уникальным опытом и открывает новые горизонты. Очарованная красотой мира, я всегда стремлюсь исследовать его ещё больше. Из всех уголков, в которых мне довелось побывать, особенно запомнился Кавказ. Величественные горы, кристально чистые озёра и гостеприимные люди создали неповторимую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова. Пока моими мечтами о новых путешествиях наполнен летний визит на Кавказ, но я уверена, что в будущем меня ждут ещё многие удивительные места и впечатления. Кстати, недавно сбылась моя давняя мечта, и я посетила Териберку – это было поистине волшебное путешествие на Крайний Север.

Есть достижения, которыми гордишься?

– Выделить конкретное достижение я не могу. Я всегда стараюсь себя хвалить и благодарить даже за маленькие и незначительные достижения, которые порой даются не очень легко и требуют определённых усилий и преодолений себя.

Чем увлекаешься, кроме путешествий?

– Я очень люблю проводить время на природе: пешие походы, лесные прогулки, посиделки у костра – всё это для меня идеальный способ отдохнуть и насладиться красотой окружающего мира. Кроме того, я постоянно расширяю кругозор и умения, занимаясь различными видами активного отдыха – танцами, плаванием, паркуром. Посещаю фитнес-зал, самостоятельно изучаю игру на гитаре, занимаюсь фото- и видеосъёмкой. А ещё меня увлекает парашютный спорт, я уже совершила несколько прыжков и с нетерпением жду новых экстремальных приключений.

Как начинаются твои идеальные утро и вечер?

– В моём представлении идеальное утро начинается неспешно, без будильника. Просыпаюсь, открываю глаза и наслаждаюсь моментом, прежде чем выбраться из-под тёплого одеяла. Ем вкусный завтрак, затем отправляюсь на прогулку с собакой, наслаждаясь уютной атмосферой выходного дня. А идеальный вечер – это время, проведённое в зале, где я занимаюсь спортом и тренирую своё тело. Люблю ложиться спать с ощущением усталости и удовлетворения после интенсивных тренировок, зная, что сделала что-то хорошее для себя.

Что в приоритете – карьера или личная жизнь?

– Личная жизнь. Я считаю, что карьера важна, но она всего лишь средство для обеспечения материальных нужд. Настоящее счастье и покой приносят гармония в личных отношениях, духовное и эмоциональное благополучие, которые нельзя заменить ни одним достижением на работе. Поэтому для меня личная жизнь имеет первостепенное значение.

Какая твоя самая заветная мечта?