Эксперт поделилась, в какие месяца выгоднее всего отдыхать в России

Планирование отпуска заранее – залог отличного отдыха без ущерба для кошелька. О том, как подойти к этому вопросу максимально выгодно, рассказала «Вечерней Москве» налоговый консультант и бухгалтер 6-й категории Серафима Перфильева.

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По словам эксперта, самым выгодным временем для отпуска являются месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году к ним относятся октябрь, август и июль.

"К примеру, уходить в отпуск в июне и январе, когда и так много праздников и выходных, невыгодно, подчеркнула Перфильева, – Если же хочется увеличить размер отпускных, то можно оформить отдых, «захватив» календарные выходные. Например, май в этом году с точки зрения отпускных довольно выгоден, если включить в него выходные первой половины месяца"

Важно также помнить, что при оформлении отпуска на неделю, включающей субботу и воскресенье, работодатель обязан оплатить не только рабочие дни, но и выходные.

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