Назван способ сэкономить на летнем отдыхе

Как накопить деньги на путешествия, рассказала заместитель гендиректора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Заранее составленный план, по ее словам, позволит избежать неожиданных трат и даст время для того, чтобы найти партнерские и бонусные программы, опции оплаты кешбэком и другие возможности максимально оптимизировать расходы. Так, например, если забронировать путевку заранее, как правило, это позволит сэкономить до 20–30%, а билеты в будние дни обычно стоят дешевле, чем в выходные.

«Сформировав общий бюджет отпуска, посчитайте, какую сумму необходимо откладывать с каждого дохода, чтобы достичь своей финансовой цели. В зависимости от размера расходов и горизонта планирования, цель может быть краткосрочная, среднесрочная или долгосрочная. Например, вы собираетесь на горизонте нескольких месяцев отправиться в ежегодный отпуск. Для этого подойдет накопительный счет или банковский вклад, которые вы сможете регулярно пополнять. Так у вас не будет соблазна потратить сберегаемую сумму на другие расходы или спонтанные покупки, если бы она просто лежала дома в виде наличных или на карте без возможности начисления дохода», — цитируют "Известия" Белову.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что многодетные семьи получат скидки в гостиницах и на горнолыжных курортах.