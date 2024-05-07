Задержки рейсов AlMasria: на что вправе рассчитывать туристы

Туристы активно обсуждают значительные сбои в расписании AlMasria. Кто виноват в том, что пассажирам не дали точную информацию о времени вылета, не предоставили питание и не расселили в гостиницы, – авиакомпания или туроператор? Как лучше действовать в случае крупной задержки рейса? Мнения подписчиков «Крыши ТурДома» разделились, редакция получила комментарий юристов.

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Вне зависимости от причины сбоя при длительной задержке предоставлять пасажирам питание и размещение в гостинице обязана авиакомпания, неважно, был ли забронирован тур или отдельно куплены авиабилеты, пояснил юрист Игорь Косицын:

«Питание и расселение в отеле при задержке – это тоже услуги, которые должны оказываться своевременно и качественно».

Согласно Федеральным авиационным правилам, в случае задержки рейса более чем на 2 часа, пассажиры вправе рассчитывать на бесплатные напитки. Горячее питание авиакомпания должна предоставить при ожидании более 4 часов, и далее – каждые 6 часов в дневное время, и 8 часов – ночью. Если рейс откладывается более чем на 6 часов ночью и 8 часов днем, туристов должны разместить в гостинице. Трансфер при этом тоже будет бесплатным.

При длительной задержке рейса, в случае, если авиакомпания не обеспечила пассажиров питанием и проживанием в отеле, турист может сделать это самостоятельно, напомнила юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская. В частности, купить еду и забронировать себе и своей семье номер. В дальнейшем, по прибытии домой с отдыха, пассажир вправе потребовать возмещения своих расходов. Если перелет был куплен в составе турпакета – с туроператора, поскольку за предоставление этих услуг отвечает туроператор. В случае бронирования авиабилетов отдельно – за компенсацией нужно обратиться к авиакомпании.

Если турист не смог по какой-то причине заказать себе отель, он может по прибытии потребовать у туроператора компенсацию морального вреда в связи с серьезным опозданием самолета.

Туристы могут также обратиться с жалобой на некачественное оказание услуг в транспортную прокуратуру, поскольку услуги по размещению и питанию пассажиров в случае задержки рейса находятся в ее ведении.