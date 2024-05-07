Какой месяц самый выгодный для отпуска

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, в какой летний месяц выгоднее планировать отпуск. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Санина назвала самый выгодный для отпуска летний месяц и подчеркнула, что в этом году им является июль. При этом менее удобным для отдыха она указала июнь.

«Логика определения выгодных и невыгодных месяцев для отпуска определяется количеством рабочих дней. Чем их меньше в месяце, тем менее выгодно брать отпуск в этот период», — объяснила специалист.

Эксперт добавила, что число рабочих и выходных дней в месяце не отражается на размере заработной платы у сотрудников, которые получают оклад. Однако стоимость выхода в разных месяцах может отличаться.

Ранее эксперты «Авито Работы» назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году. Среди них — июль, август и октябрь.