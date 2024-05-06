Стюардесса рассказала о «самых дьявольских» поступках пассажиров на борту

Стюардесса Шер Киллоу из Далласа, США, предостерегла пассажиров самолетов от трех действий на борту. Своим мнением она поделилась в видеоролике в социальной сети TikTok.

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Бортпроводница назвала перечисленные поступки путешественников «самыми отвратительными, злыми и дьявольскими». В первую очередь она попросила подписчиков никогда не оставлять бутылки с любым количеством жидкости на верхних багажных полках.

«Мало того, что из-за этого промокают сумки остальных пассажиров, так вода еще и проливается кому-то на голову», — пояснила она.

Киллоу добавила, что путешественникам не стоит садиться в самолет, если они плохо себя чувствуют. Она отметила, что при наборе высоты состояние сильно ухудшается и людей начинает «бесконтрольно тошнить».

Кроме того, стюардесса предостерегла пассажиров-мужчин от походов в туалет во время турбулентности.

«Во-первых, это небезопасно, но я даже не об этом, — сказала девушка. — Я действительно не доверяю вашему прицелу, когда самолет раскачивается назад и вперед».

Ранее польский пилот сделал бортпроводнице предложение во время полета. Он обратился к возлюбленной по громкой связи и вызвал аплодисменты пассажиров.