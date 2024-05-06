Что делать при потере документов в отпуске

При потере документов во время отдыха в первую очередь следует обратиться в правоохранительные органы. Как избежать пропажи ценных бумаг во время отпуска, рассказал юрисконсульт центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки Андрей Иванов.

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«Например, во время поездки паспорт, водительские права или любые другие документы пропали, первый шаг – связаться с правоохранительными органами», – заверил юрист.

По словам Иванова, документов можно лишиться не только по невнимательности, также есть риск потерять их из-за обмана мошенников. Юрист подчеркнул: если на улице сотрудник правоохранительных органов просит предъявить ваши документы, то следует помнить, что в первую очередь он должен представиться: назвать должность, звание, показать удостоверение.

Если все-таки документы были утеряны или украдены, то необходимо обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением. Там выдадут талон-уведомление с датой и временем обращения. Благодаря ему вы сможете подтвердить незаконность действий мошенников. С этим талоном следует обратиться в отдел по вопросам миграции.

Юрист рекомендует не оставлять документы в дорожной сумке или чемодане, а всегда носить с собой паспорт, СНИЛС, военный билет. Можно сделать копии документов для собственного комфорта, передает РИАМО.

Напомним, обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков. Как это происходит и как избежать таких случаев, рассказывает куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.