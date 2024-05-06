Раскрыты распространенные способы обмана при бронировании поездок

Обман при бронировании отелей или поездок является самой серьезной проблемой во время отпусков. Как это происходит и как избежать таких случаев, рассказывает куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

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«Создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры», – отметила эксперт.

По словам Храпуновой, оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях злоумышленники просят 100 % предоплаты. Эксперт рекомендовала внимательно изучить страницы сайтов, содержание объявлений при бронировании поездок. Выбирая тур, не стоит торопиться. Если при поиске выпадает несколько объявлений похожего характера, стоит их сравнить и посмотреть внизу страниц реквизиты продавца.

При переводе средств стоит также внимательно смотреть, на какой счет и кому переводятся деньги. Нельзя допускать переводы на счета физических лиц и ИП. Не стесняйтесь задавать вопросы и просить рекомендации, передает РИА «Новости».

Ранее специалист по GR и комплаенс ИБ-компании «Код безопасности» Александра Спасова поделилась советами о том, как избежать утечки личной информации в мессенджерах и соцсетях.