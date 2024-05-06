Эксперт назвала проблемы при бронировании гостиниц
Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова назвала распространенные способы обмана при бронировании россиянами отелей или поездок.
«Самой серьезной проблемой является обман при бронировании отелей или поездок: создаются клоны сайтов официальных отелей, сервисов бронирования; анонсируют продажи в уникальные места, которых не существует; продаются билеты на выдуманные экскурсионные туры; оформляется покупка туров от поддельных турагентств. Во всех случаях мошенники просят 100% предоплату», – сообщила она в интервью РИА Новости.
Храпунова отметила, что иногда бывает и так, что мошенники создают до 10 сайтов-клонов одного отеля, закрыть их все быстро не получается.
Ранее «СП» писала о том, что эксперт Соловьев указал на новую уловку мошенников с опросами.