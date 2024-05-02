Желающих посетить нудистский пляж предупредили о негласных правилах

Любители отдыха на нудистских пляжах предупредили о негласных правилах этого досуга. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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«Ваши друзья — как солнце: вы его увидите, но пялиться не нужно», — lt_spaghetti, пользователь Reddit.

Многие пользователи предостерегли желающих посетить нудистский пляж, что не стоит слишком внимательно разглядывать других отдыхающих.

«Игнорируйте эрекции. Они случаются, некоторые не могут с ними ничего поделать и очень стесняются», — DOEsquire, пользователь Reddit.

Другие напомнили, что обнажение на пляже не предполагает никаких сексуальных действий.

«Во время путешествия вокруг Карибских островов на лодке гид напомнил, что голый пляж — это не секс-пляж», — GoramReaver, пользователь Reddit.

Наконец, отдыхающих попросили не забывать о солнцезащитных средствах, поскольку интимные места могут обгореть особенно сильно.

«Однажды меня вышвырнули с нудистского пляжа, потому что я слишком быстро наносил солнцезащитный крем», — JanuarySeventh85, пользователь Reddit.

Ранее мужчины перечислили привычки своих партнерш, которые считают самыми милыми. Многие пользователи признались, что им нравится привычка женщин ненароком касаться их, гладить и чесать.