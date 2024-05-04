Многие россияне с нетерпением ждут наступления майских праздников. Однако вместе с приятными впечатлениями от отдыха домой можно прихватить и опасного «пассажира» — иксодового клеща. В издании «Газета.Ru» пообщались на эту тему с экспертами сервиса путешествий tutu. Журналисты узнали, как обезопасить себя и своего питомца от укуса клеща и что делать в случае, когда вас все-таки успели «пометить».

По словам экспертов, россиянам лучше всего прививаться еще до начала сезона клещей. Однако сделать это можно и сейчас. В сервисе путешествий напомнили, что жителям нашей страны доступна срочная вакцинация. Ее вводят спустя две недели после первого укола.

Пострадать от укуса клеща можно везде, однако особо опасными регионами считаются Сибирь, Урал и Дальний Восток. Если вы планируете отдыхать за пределами нашей страны, то лучше всего пользоваться услугами ДМС. С помощью страховки можно получить необходимую помощь в любом уголке мира.

Журналисты издания сообщают, что отправляться за город следует в светлой одежде и вооружившись репеллентами. Также важно обработать от паразитов и своих домашних питомцев.

После поездки внимательно всех осмотрите и в случае обнаружения клеща незамедлительно обращайтесь в больницу. В «Газете.Ru» отметили, что самостоятельно вытаскивать паразита можно лишь в случае, когда до клиники далеко ехать.