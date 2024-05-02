Впервые летевший на самолете пассажир попытался открыть дверь лайнера в небе

Пассажир индийской авиакомпании Indigo, впервые летевший на самолете, попытался открыть дверь лайнера в небе. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел в понедельник, 29 апреля, на борту воздушного судна, следовавшего из Калькутты в Бангалор, Индия. Во время полета бортпроводники заметили, что 22-летний Кушик Каран из города Банкура пытается открыть дверь самолета. Экипаж тут же вмешался и после посадки передал его полиции.

Как пишет источник, нарушителю предъявили обвинение по статье 336 Уголовного кодекса Индии («Деяние, ставящее под угрозу жизнь или личную безопасность других лиц»). Каран в свою защиту отметил, что не пытался открыть дверь намеренно, а просто держался за ручку, чтобы встать.

В апреле российская туристка попыталась открыть дверь самолета во время полета и угодила в полицию. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и игнорировала указания бортпроводников.