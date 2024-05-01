Как вести себя в случае снятия с авиарейса

На протяжении нескольких месяцев россияне, которые приобретали билеты до Латинской Америки в авиакомпании Turkish Airlines, регулярно снимались с рейсов. Компания отказ в полете объясняет неведомыми правилами стран, в которые направляется лайнер. О том, как себя вести путешественникам в такой ситуации рассказал портал RuNews24.

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Для разрешения ситуации туристам необходимо сразу же связаться с генконсульством в Стамбуле и рассказать о произошедшем.

После этого пострадавшим нужно получить от авиакомпании документальное подтверждение отказа в полете. В документе должны быть указаны причины принятия такого решения. Для этого необходимо направить запрос на адрес авиакомпании.

Также стоит получить фото и видео доказательства, можно записать разговор с представителем авиакомпании. Кроме того, по месту жительства нужно подать судебный иск против авиакомпании для возмещения материального и морального ущерба, говорится в статье.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уже отметил, что проблемы с недопуском россиян на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику обусловлены давлением со стороны Соединенных Штатов.

В марте россиянин пожаловался на русофобское поведение сотрудников авиакомпании Turkish Airlines. Мужчина сообщил, что перед посадкой на борт в Стамбуле всех пассажиров с паспортами РФ выстроили в отдельную очередь и устроили «с пристрастием и хамством» проверку документов и личных вещей.