Как мошенники зарабатывают миллионы на обмане российских туристов

Близится сезон отпусков, и многие уже озадачились поисками подходящего направления, комфортного отеля и выгодных цен на билеты. Активизируются в это время и мошенники, которые хотят заработать на тех, кто не хочет упускать выгоду и ведётся на низкие цены. Рассказываем, какие способы у них наготове и как не попасться на крючок.

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Популярные схемы обмана

Продажа путёвок на фейковых сайтах

Причём вариантов тут масса: это может бытьподдельный сайт для действующего отеля, временно закрытого или вообще не существующего. Если это настоящая гостиница, то сайт будет максимально схож с оригиналом, только цены будут гораздо привлекательнее. В результате турист платит, едет в отель, а на ресепшене никто о вашей брони не знает.

Как рассказал msk1.ru директор туристической компании «Мир путешествий» Владимир Машуков, таких случаев полно и за несколько лет удалось вывести на чистую воду несколько групп таких мошенников. Эксперт объяснил, что за 3–4 четыре месяца подельный сайт может принести своим владельцам миллионы. Даже если клиенты оставят только предоплату, выгода будет очень приличной.

Запрос доступа к телефону

Это схема не связана непосредственно с отдыхом туристов, но тоже имеет отношение к этой сфере. Работает она так: мошенники предлагают россиянам непыльный заработок — оставлять хвалебные отзывы о работе туристических сервисов и получать несколько десятков тысяч в месяц. Перед началом работы предлагается пройти онлайн-собеседование. Для этого нужно включить демонстрацию экрана своего телефона и подключиться в онлайн-встрече.

На деле этот ход нужен для того, чтобы получить данные от вашего личного кабинета в банке или на «Госуслугах». По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, это не самая популярная схема у телефонных мошенников, то люди всё равно ведутся.

Развод от частников

Работает это так: люди клюют на объявления от частных турагентов. Как правило, манит низкая цена. Злоумышленники настаивают на том, чтобы деньги вы переводили на частные карты, а потом отдых по какой-то причине срывается. Но из-за того, что договаривались вы не с юридическим лицом, способов вернуть деньги почти нет, говорит Ромашкин. Причём мошенники могут находиться даже в других странах. Так что к ответственности их будет привлечь очень сложно.

Ромашкин посоветовал сотрудничать только с туроператором или турфирмой, которая оказывает услуги на законных основаниях.

Как себя защитить

Не перечисляйте всю сумму за отель или туроператору, особенно если вас торопят. Узнавайте условия отмены бронирования. Убедитесь, что отель на самом деле существует (найдите сайт, позвоните туда и так далее). Почитайте отзывы других отдыхающих.

Если путёвка уже у вас на руках, то здесь можно узнать, как провести отпуск с детьми и не сойти с ума.