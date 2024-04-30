С помощью каких сервисов в этом сезоне можно забронировать летний зарубежный отпуск?

Два года назад нидерландский Booking.com официально прекратил работу в России. Airbnb тоже. Что осталось и насколько эти сервисы удобны? Business FM собрала советы от путешественников и экспертов по туризму.

© unsplash

Тревел-блогер Дмитрий Кучкин в пятницу летит в Стамбул. Билеты покупал через Aviasales, жилье бронировал через Booking.com. Получилось без VPN, но только с картой банка Казахстана:

«С Airbnb сложнее. Там хорошие квартиры, но забронировать их не получается, потому что если Booking достаточно нероссийской карты, то тому же самому Airbnb любое упоминание о России... просто система отказывает в бронировании, и непонятно, от чего это зависит. То есть вроде меняешь и страну проживания, и VPN включаешь, и карты другие либо в совокупности надо вплоть до языка все поменять. Сейчас на «Авито» даже есть как посуточно, так и на длительный срок аренда квартир в Стамбуле. Все-таки «Авито» использовать в России как-то окей, вроде и защита, и все. А вот почему-то мы не решились через «Авито» искать в Турции. Были, конечно, очень заманчивые квартиры с такими видами и очень-очень даже недорого, но как это работает, честно говоря, на себе решили не проверять», — Дмитрий Кучкин, тревел-блогер.

Другие говорят: с бронированием через Booking тоже много рисков. Если что-то пойдет не так, не факт, что удастся дождаться ответа от поддержки сервиса.

По итогам прошлого года на российском рынке определились пять сервисов — лидеров бронирования: Ostrovok.ru, «Яндекс Путешествия», МТС Travel, 101 Hotels и «Суточно.ру». Ostrovok.ru до степени смешения похож на Booking. Чем больше бронируете, тем выше скидка: от 10% до 40%. Но выбор заграничных отелей и квартир там не такой богатый. Продолжает эксперт по туризму Николай Мельник:

«Никто не говорит, что Европу нельзя забронировать через российские агрегаторы, такие как Ostrovok.ru. Единственное, что, естественно, цена будет немножко отличаться, потому что при конвертации условной валюты идут определенные сборы. И вообще, мы можем говорить про различные большие компании, такие, как МТС Travel, Ozon Travel, они сейчас очень активно пытаются влезть в туристический сектор бронирования, это в том том числе и Европа. В любом случае все, что мы бронируем через наши российские компании, будет идти с определенными наценками: наценка на конвертацию валюты, наценка на различные сборы, которые применяются этими объектами».

Из интереса пытаемся забронировать отпуск на неделю на двоих в Париже с 1 по 8 июня. На Ostrovok.ru средняя цена — около 130 тысяч рублей без питания. В МТС Travel варианты подороже. «Яндекс Путешествия» дают широкий разброс: от 90 тысяч до полутора миллионов рублей за номер.

Есть и более простой вариант: обратиться в турагентство. У многих, но не у всех, до сих пор сохранились валютные счета и прямые контракты с отелями Европы, говорит партнер Skazka Travel Concierge Елизавета Кийски:

«В России есть множество прекрасных туристических компаний, которые не отключили от систем, похожих на Booking, которые работают напрямую с тревел-агентствами. Также к нам туристы обращались, например, с таким запросом, что мы нашли отель и сами им написали. Такой вариант возможен, если клиент, например, нашел какой-то отель на Booking, находит электронную почту данного отеля, пишет напрямую, общается с отелем, уточняет стоимость отеля и просит сделать оплату, например, на месте. Это, в принципе, возможно в низкий сезон. Если хотят туристы отдыхать летом, то, конечно же, скорее всего, с вероятностью 90% отели откажутся от этого, потому что требуют предоплату. Предоплата — только посредством каких-то иностранных переводов, которые сейчас не работают», — Елизавета Кийски, партнер Skazka Travel Concierge.

Что касается Турции, ее однозначно лучше бронировать через туроператоров. Эксперты говорят: самостоятельно точно будет дороже в два, а то и в три раза.