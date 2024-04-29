В России стали популярны туры-сюрпризы

За последние два года отношение россиян к туристическим поездкам существенно изменилось, об этом пишет РИА Новости с ссылкой на исследование маркетинговой платформы Calltouch. Порядка 24% опрошенных признали, что перестали совершать турпоездки, в то время как такое же количество стали более нетерпеливо ждать возможности отправиться в путешествие.

— В период пандемии люди лишились возможности путешествовать, а затем столкнулись с ограничениями на въезд в некоторые страны и усложнениями в получении визы. Эти факторы повлияли на изменение взглядов на туризм, — отметили аналитики.

Также выяснилось, что 14% респондентов испытывают тревожность перед поездками.

Исследование также показало, что для половины россиян путешествие — это возможность отдохнуть и расслабиться, а каждый третий ожидает от него "психологической разгрузки". Среди ожиданий от поездки выделяются получение вдохновения и новых впечатлений (41%), изучение местных культур (13%) и истории (9%).

Почти каждый четвертый россиянин видит в путешествии возможность провести время с семьей, в то время как 13% предпочитают отправиться в отпуск, чтобы отдохнуть от семейной обстановки. Однако 17% опрошенных признали, что чувствуют разочарование по возвращении из отпуска.

Оздоровительные туры стали самым популярным видом туризма среди россиян (48%), за которыми следуют туры-сюрпризы (16%), поездки со случайной группой по интересам (14%), пешие турпоходы и экотуры (по 12%). Растет интерес к необычным путешествиям, например, 10% туристов выразили желание отправиться в малоизвестное место с местным проводником.

Исследование также показало, что россияне стали более самостоятельными в планировании отпуска: 60% опрашиваемых выбирают направление, планируют поездку и бронируют отели самостоятельно. Это приводит к увеличению популярности онлайн-площадок и мобильных приложений для путешествий. Тем не менее, многие предпочитают обращаться в турагентства (25%) или к знакомому турагенту (12%).