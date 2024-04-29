Qatar Airways покажет робота-стюардессу с искусственным интеллектом

Первый в мире человекоподобный бортпроводник с искусственным интеллектом будет представлен в Дубае авиакомпанией Qatar Airways.

© runews24.ru

В Khaleej Times написали, что презентация стюардессы-робота Sama 2.0 пройдет на международной туристической выставке Arabian Travel Market. Она может отвечать на вопросы туристов, помогать планировать поездку или рассказать о нюансах работы авиакомпании. На выставке, которая пройдет с 6 по 9 мая в Центре международной торговли, с помощью специального приложения можно будет пообщаться с ИИ.

Ранее компания Stardust Intelligence представила первого робота-помощника для повседневных задач. Робот представляет собой торс с головой и двумя руками на платформе. Он способен выполнять различные повседневные задачи: готовку простых закусок, нарезку продуктов, открывать бутылки и даже застилать постель.