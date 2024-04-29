Почему не следует носить контактные линзы в самолете

Некоторые люди предпочитают носить контактные линзы, а не очки. Но если вы путешествуете на самолёте, лучше избегать такой привычки, предупреждают эксперты.

© Чемпионат.com

На дальних рейсах человек, как правило, спит. Более того воздух на борту самолёта очень сухой: атмосферное давление снижает содержание кислорода в салоне. В худшем случае это может привести к пересыханию линз в глазах и вызвать трещины на роговице.

Перед полётом контактные линзы лучше положить в ручную кладь, а вместо них надеть корректирующие очки.

Если же отказаться от контактных линз вы не можете, то нужно соблюдать несколько правил. Так, обязательно возьмите с собой на борт увлажняющие капли для глаз: перед вылетом необходимо ознакомиться с правилами авиакомпании. Также полезны будут дезинфицирующие салфетки — обязательно протирайте ими руки при контакте с глазами.