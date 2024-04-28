На границе с Литвой пассажиров автобуса из России начали спрашивать про Крым

Молдавский автобус с 57 пассажирами, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой, Крыма, про российскую спецоперацию на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи.

«Что происходит — никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», — говорится в публикации. Кроме того, отмечается, что в результате проверок «отсеяли» 17 человек. Несмотря на это, транспортное средство через границу так и не пропустили.

Ранее главу Гагаузии Евгению Гуцул тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, куда она прибыла из Москвы. Она рассказала, что правоохранители задержали ее советников, прибывших в столицу Молдавии в составе делегации.