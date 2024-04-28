Эксперты назвали правила безопасного автопутешествия

Майские каникулы - идеальное время для поездок. Можно выбрать маршрут одного дня или разработать программу на все выходные. Но отправляясь в путешествие на машине, важно помнить о правилах безопасности, уверены специалисты портала "Объясняем.рф".

В первую очередь стоит убедиться в исправности автомобиля, измерить давление в шинах и подкачать колеса по необходимости, проверить уровень масла.

Кроме того, стоит заранее заправиться, положить в машину запас питьевой и технической воды, взять зарядные устройства для гаджетов, проверить содержимое багажника.

Эксперты рекомендуют в пути заправляться чаще и не ждать, пока уровень топлива приблизится к нулю. Не стоит забывать о ремнях безопасности: ими должны быть пристегнуты как водитель, так и пассажиры на переднем и задних сиденьях. Питомцев рекомендуется перевозить в специальных переносках.

Дистанция на трассе должна соответствовать скорости автомобиля: чем больше скорость, тем больше дистанция. Оптимальной считается формула: скорость, деленная на два. Это необходимо для комфортного маневрирования и остановки в случае непредвиденной ситуации.

В случае ДТП на трассе не стоит оставаться на проезжей части. Лучше выставить знак аварийной остановки, отойти от автомобиля на обочину и вызвать ГИБДД или аварийных комиссаров.

Если путь пролегает по платным трассам, нужно заранее пополнить счет транспондера или оплатить проезд на сайте автомобильных дорог в течение пяти дней.

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