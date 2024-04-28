Эксперт рассказал, как сэкономить на турах по РФ этим летом

В январе – феврале 2024 года спрос на летние туры в России вырос на 70–80% по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он отметил, что потребители беспокоятся из-за резкого роста цен на авиабилеты и туры, а также из-за недостатка мест на популярных направлениях.

По словам Ромашкина, в летнем сезоне 2024 года путешественники предпочитают пляжный отдых (Крым и Краснодарский край), экскурсионные программы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо), санаторно-курортное лечение и активные туры (Алтай, Байкал, Камчатка).

Цены на летний отдых увеличились в 2024 году на 15–17%, за исключением Крыма, где повышение цен составило всего 5–7%. Средняя продолжительность тура – 10–12 дней, а средний чек на двоих с авиаперелетом – 50–70 тыс. рублей.

Санаторный отдых оказался самым дорогим на внутреннем рынке: средний чек за две недели с дорогой, проживанием и лечением составляет 80–90 тыс. рублей на одного человека.

Ромашкин рекомендует бронировать туры заранее для экономии, а также рассмотреть возможность путешествия на автомобиле в ближайшие города или регионы с хорошими загородными и SPA-отелями, чтобы избежать дополнительных расходов на авиаперелет.