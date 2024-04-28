Важные советы для здорового отдыха на природе

С установлением теплой погоды традиционно начинается сезон пикников. Главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила горожанам, что необходимо соблюдать гигиенические правила при хранении и приготовлении пищи — и дома, и на природе это поможет снизить риск развития инфекционных заболеваний, а также дала ценные советы, как сделать отдых безопасным для здоровья.

Собираемся на природу

Хлеб и готовые продукты стоит заранее нарезать на порции, а затем упаковать в пищевые контейнеры или пленку. Овощи, зелень и фрукты тоже желательно предварительно обработать дома, например удалить плодоножки и семена, тщательно промыть проточной водой. Для салата заранее нарезанные овощи нужно упаковать в контейнер, а заправить его лучше непосредственно перед подачей. Все продукты и готовые блюда стоит раздельно поместить в сумку-холодильник.

На пикник не рекомендуется брать скоропортящиеся продукты, такие как кондитерские изделия с кремом, сложносоставные салаты с добавлением мяса, рыбы, птицы, яиц, майонеза и сметаны, а также молочные продукты и заливные блюда. Все они являются благотворной средой для размножения болезнетворных бактерий.

Приступать к приготовлению пищи нужно только после тщательного мытья рук или обработки их антисептиком. Не следует допускать контакта сырых и готовых продуктов. Для приготовления мяса, рыбы и птицы важно использовать отдельную посуду, ножи и разделочные доски.

Овощи, фрукты, а также руки и все, что может контактировать с продуктами, следует мыть бутилированной или привезенной с собой водопроводной водой. Стоит взять достаточное количество одноразовой посуды и приборов, поскольку вымыть домашнюю утварь на природе практически невозможно. Во время отдыха на природе нужно также позаботиться о том, чтобы к продуктам не было доступа у насекомых и животных.

Главное о незаменимом: готовим шашлык

Жарить шашлык рекомендуется непосредственно перед употреблением в пищу. Стоит использовать древесный уголь, металлические шампуры и решетки. Приготовленное на углях мясо имеет ряд особенностей, учитывая которые получится сделать его вкусным и безопасным для здоровья.

Приступать к приготовлению шашлыка можно только тогда, когда угли полностью прогорели и подернулись пеплом. При этом расстояние между углями и шашлыком должно быть примерно 30 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не допустить возникновения пламени и подгорания продуктов. При высокотемпературной термической обработке в мясе образуются определенные соединения, например гетероциклические амины, которые обладают канцерогенным действием.

Если медицинских противопоказаний к употреблению в пищу определенных продуктов питания и блюд нет, то мясо можно выбрать любое, главное — соблюдать умеренность. Даже здоровому человеку не стоит употреблять больше 150 граммов шашлыка, а чем он жирнее, тем меньше должна быть порция. При приготовлении следует отдать предпочтение нежирным сортам мяса, потому что избыточное потребление насыщенных жиров повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендуется выбирать мясо кролика, индейки, цыпленка или перепелки. Еще можно запечь на углях рыбу или морепродукты, ведь они являются источником незаменимых для организма жирных кислот, йода и цинка. Это, например, кальмары или креветки.

Лучший маринад — приготовленный самостоятельно

Маринование мяса для шашлыка позволяет размягчить мышечные волокна в результате действия органических кислот. Благодаря этому жарится оно быстрее, а блюдо получается более вкусным. Маринад лучше готовить самостоятельно — готовые смеси на основе сложносоставных продуктов или майонез содержат избыточное количество соли, а часто и дополнительные жиры.

Для красного мяса можно использовать лимонный или другой свежевыжатый сок из кислых фруктов или ягод, например киви, яблок, лайма, клюквы или смородины. Для белого мяса в качестве основы маринада послужат натуральный йогурт пониженной жирности, пюре из свежих помидоров или даже минеральная газированная вода. Рыба и морепродукты содержат мало соединительной ткани, поэтому перед приготовлением их достаточно слегка сбрызнуть лимонным соком для аромата.

Не забываем про овощи и фрукты

Дополнить основное блюдо рекомендуется свежими овощами и зеленью. Кроме того, очень вкусными получаются приготовленные на гриле помидоры, сладкий перец, баклажаны, цукини, лук, чеснок и даже ломтики тыквы. Лучше всего использовать различные по цвету, форме и вкусу овощи — это источники витаминов, минеральных веществ, клетчатки и биофлавоноидов. Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов. Еще овощи, приготовленные на мангале или гриле, подойдут для питания всей семьи, а шашлык не рекомендуется включать в рацион детей, беременных и кормящих женщин — это блюдо, которое не проходит соответствующую (полную) тепловую обработку.

Вода — лучший способ утолить жажду

В жаркую погоду особенно важно соблюдать питьевой режим, поскольку потери жидкости возрастают. Поэтому, собираясь на природу, нужно позаботиться о достаточном количестве питьевой воды — лучшего напитка для утоления жажды. Для разнообразия подойдет травяной или обычный охлажденный чай, например с добавлением лимона, мяты или других ароматных трав. Помимо этого, можно приготовить ягодный морс или домашний компот без добавления сахара (или сделать его количество минимальным).

Как в обычное время, так и в жару не рекомендуется пить слишком сладкие напитки — они плохо утоляют жажду и пить после них хочется еще больше. Кроме того, ряд исследований подтверждает, что регулярное употребление сладких напитков и сладостей напрямую связано с ожирением, повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.