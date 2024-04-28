Как сэкономить при бронировании тура

В преддверии летних отпусков российские туроператоры поделились секретом, как сэкономить при бронировании путешествия. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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«Чем раньше бронируется тур, тем дешевле обойдется поездка, включая перелет», – поделился информацией Мурадян.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России отметил, что раннее бронирование тура принесет значительные выгоды россиянам, которые готовятся к отпуску.

Мурадян посоветовал путешественникам также обратить внимание на ближние направления для отдыха, куда можно добраться на автомобиле. Он привел в пример соседние города и регионы, в которых также может быть хороший выбор загородных и SPA-отелей. Такой вид отдыха позволит семьям не только качественно провести время, но и сэкономить на отсутствии авиаперелетов.

Ранее эксперты АТОР рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции. По словам специалистов, повышения стоимости услуг на турецких курортах не планируется, однако позаботиться о покупке билетов, а также бронировании отелей нужно заранее. Россиянам также посоветовали присмотреться не только к таким городам, как Белек или Анталья, но и к другим регионам, где тоже есть современные отели. Так можно сэкономить на проживании.