Россияне придумали, как дешево путешествовать в Китай

Жители Ханты-Мансийского автономного округа стали использовать льготный отпуск для путешествий не только по России, но и для поездок в Китай. Югорчане покупают авиабилеты во Владивосток, а оттуда по низким ценам летят в Шанхай, рассказала URA.RU владелица турагентства Soloway Елена Соловьева.

«В Сургуте, например, у многих есть льготные отпуски (жители Крайнего Севера могут рассчитывать на проезд к месту отдыха по России за счет работодателя раз в два года — прим. URA.RU). Им можно воспользоваться по России, долетев до Владивостока. Побыть там несколько дней, это тоже красивый город, который никого не оставляет равнодушным, а оттуда лететь в Шанхай. Перелет длится всего три часа», — поясняет Соловьева.

Китай все чаще пользуется спросом у югорчан в том числе из-за пляжного отдыха. Но именно в Шанхай туристы отправляются за городскими видами.

«Это один из самых красивых городов Китая. Он огромен, как Дубай или Нью-Йорк, поэтому подойдет тем, кому нравятся мегаполисы. Но в тоже время там чистота и зелень, как в лучших парках», — добавляет эксперт.

Среди других китайских направлений у югорчан популярны Гонконг и Хайнань. В качестве российских авиахабов для перелета туда туристы выбирают Новосибирск и Москву.