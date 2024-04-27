Туристы рассказали, как выжить без GPS в Крыму

Крымчане приходят на помощь туристам, заплутавшим на полустрове. Своим опытом общения путешествия по полуострову поделилась гид Дарья Безрукова на своей страничке в соцсети.

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«Симферополь проехала по компасу и звездам. Добралась в центр до нужного места. Обратно меня выводили добрые люди. Очень растрогана, люди реально останавливались и спрашивали: “Заблудились? Помочь?”» – написала девушка.

Сложности с навигацией на полуострове обострились в прошлом году. В соцсетях крымчане предполагают, что причина в средствах ПВО, которые установили из-за спецоперации.

Отсутствие GPS-сигнала преследует российских путешественников и в крупных городах, но там проблема стоит не так остро. Благодаря большому количеству сотовых вышек и точек Wi-Fi смартфон ориентируется не только на спутники и может достаточно точно определить, где он находится.

Как выходить из ситуации, каждый турист решает сам. Технически подкованные пробуют переключаться на российскую систему ГЛОНАСС и скачивают офлайн-карты. Второй способ, конечно, до точки назначения вести не будет, но поможет проложить маршрут и разобраться, в какую сторону ехать и где найти место для отдыха.

Поклонники классических методов рекомендуют обзавестись компасом и бумажной картой. В большом городе они не так удобны, как смартфон, зато не зависят ни от спутников, ни от электричества и работают в любую погоду, что может серьезно выручить при путешествии на машине.

А самый действенный способ найти дорогу – доброе слово: и крымчане, и жители крупных городов Европейской части России давно привыкли к тому, что туристы заблуждаются в самых неожиданных местах, и всегда готовы подсказать направление заплутавшим путешественникам.