Названо лучшее место на борту самолета

Пассажирам, которых укачивает во время полета, рекомендуется садиться ближе к иллюминатору, рассказал доцент кафедры остеопатии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, врач-остеопат, невролог Владимир Белаш.

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По его словам, именно у окна наиболее стабильная часть воздушного судна, там меньше всего ощущается тряска и вибрации. Также хорошо, когда у пассажира появляется возможность посмотреть на какой-то фиксированный объект, к примеру, на крыло лайнера.

Если укачивание становится серьезной проблемой, то следует принять медикаменты. Но делать это нужно с согласованием врача, отметил Белаш в беседе с «Известиями».

Более того, Белаш призвал пассажиров каждый час на протяжении всего полета пить по 150–200 миллилитров воды. Так получится избежать проблем с сосудистой системой. При этом, употребление алкоголя и кофе, напротив, могут только увеличить нагрузку на сердце и почки.

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