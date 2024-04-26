Сможет ли искусственный интеллект заменить турагентов

Технология искусственного интеллекта все активнее применяется в качестве инструмента продвижения товаров и услуг. И туризм не исключение. Так, банк «Тинькофф» объявил о внедрении «тревел-консультанта с ИИ», помогающего путешественникам спланировать отдых.

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Разработчики заявляют, что программа умеет обучаться, «приспосабливаться к пользователю и адаптироваться под его запросы и предпочтения». Например, ищет билеты, туры в соответствии с пожеланиями клиента, рассказывает о достопримечательностях. То есть в некотором смысле выполняет функции турагента.

Обсуждая вероятность замены профессионалов туротрасли искусственным интеллектом, представители розницы разделились во мнениях. В тг-группе «Крыша ТурДома B2B» многие участники дискуссии отметили, что живое общение и индивидуальный подход не сможет заменить ни одна программа. В пример приводятся популярные сегодня чат-боты, которые далеко не всегда могут помочь в том или ином вопросе: «Вы попробуйте с электронным ассистентом банка пообщаться по любой проблеме, а потом расскажите, сколько времени убили впустую». Кроме того, для решения большинства спорных ситуаций чаще всего нужен реальный человек, а не программа.

Впрочем, другие турагенты заметили, что прогресс не стоит на месте, новые технологии активно применяются в разных сферах. Более того, в купе с современными инструментами продаж туруслуг, такими как кешбэк и скидки прямым клиентам от туроператоров, «тревел-ассистент» уже через несколько лет может «эволюционировать» в консультирующего помощника с искусственным интеллектом.

«Пятнадцать лет назад было смешно представить, что телефон фотографирует. Что оплачивать покупки можно просто улыбнувшись в камеру. Да, это будет конкурент, но лет через 10, когда окончательно "сменится поколение"», – поделились турагенты.

Вполне возможно, что вскоре подобные технологии будут использоваться и самими участниками рынка: авиакомпаниями, туроператорами, ж/д перевозчиками и т. д. Некоторые участники обсуждения считают, что защищать интересны розницы следует на законодательном уровне: «сама проблема не в ИИ как таковом, а в укреплении и расширении крупного бизнеса. Малым и средним в угоду крупному стали жертвовать еще в начале нулевых, когда вместо маленьких магазинчиков появились “Ашаны” да Х5. Спасет турагентов только политика партии, направленная на сохранение малого бизнеса».