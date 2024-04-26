Как выбрать самое удачное место в самолете

Многие предпочитают авиапутешествия из-за удобства и сокращения времени — не всегда есть возможность и желание ехать несколько суток поездом или на машине. Чтобы сделать перелет еще более комфортным, важно правильно выбрать места. Как это сделать с максимальной пользой для себя, нам рассказала турагент Владислава Быкова.

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Не берите средние места

К слову, средние места — самые неудобные, ведь с двух сторон постоянно кто-то посягает на ваше пространство. Наш эксперт советует выбирать места по краям.

«Возможно, у вас не окажется соседа посередине, в этом случае вы со вторым крайним пассажиром поделите это место, разложите там вещи», — комментирует Владислава.

Выбирайте пустой ряд

Во время регистрации можно поинтересоваться на стойке, есть ли свободные ряды. По возможности, выбирайте их. Велика вероятность, что именно они окажутся самыми спокойными и у вас даже не будет соседей, что даст возможность выспаться или отвлечься от суеты в салоне.

Не берите последний ряд

Самый некомфортный ряд — последний. Во-первых, там вы не сможете откинуть спинку, во-вторых, вы будете постоянно наблюдать скопление людей в очереди в туалет.

«Стучащие двери и непрерывное хождение, особенно на длинных рейсах, могут добавить стресса, не соглашайтесь на эти места, если есть другие возможности», — говорит Владислава.

Места в узкой части салона

Кажется, что ряды с меньшим количеством кресел — лучший вариант, ведь соседей точно будет меньше. Не спешите с выводами.